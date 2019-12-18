Семин — тренер года по версии спортивных журналистов, сборная пляжников — команда года
Федерация спортивных журналистов России назвала лауреатов премии «Серебряна лань». Лучшим тренером года назван рулевой «Локомотива» Юрий Семин. Лучшей командой — сборная России по пляжному футболу.
В десятку лучших спортсменов (в алфавитном порядке) вошли Владимир Балынец (паралимпийский спорт — пауэрлифтинг), Анастасия Войнова — Дарья Шмелева (велоспорт), Артур Далалоян (гимнастика), Инна Дериглазова (фехтование), Юлия Ефимова (плавание), Алена Косторная (фигурное катание), Вячеслав Красильников — Олег Стояновский (пляжный волейбол), Даниил Медведев (теннис), Никита Нагорный (гимнастика), Анжелика Сидорова (легкая атлетика).
Дополнительная информация
https://www.sportjourfed.ru/single-post/2019/12/18/Названы-лауреаты-Серебряной-лани---2019