«Рубин» хотел подписать защитника «Мальме», которым интересуется «Аталанта» и «Челси»

По данным «СЭ», «Рубин» в это зимнее трансферное окно вел переговоры о переходе 21-летнего защитника «Мальме» Анела Ахмедходжича. В 2020-м году игрок был признан лучшим защитником чемпионата Швеции.

«Рубин» сделал запрос в шведский клуб и обратился к самому игроку на предмет возможного перехода, после чего вышел из переговорного процесса. Футболистом, по данным зарубежных СМИ, интересуются «Челси», «Аталанта» и «Милан», которые готовы заплатить за него около 7 миллионов евро.

В октября прошлого года 21-летний Ахмедходжич дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины, в составе которой провел три матча.

(Владислав Зимагулов)