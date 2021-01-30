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«Рубин» хотел подписать защитника «Мальме», которым интересуется «Аталанта» и «Челси»

10:20
Анел Ахмедходжич. Фото www.mff.se
Анел Ахмедходжич. Фото www.mff.se
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По данным «СЭ», «Рубин» в это зимнее трансферное окно вел переговоры о переходе 21-летнего защитника «Мальме» Анела Ахмедходжича. В 2020-м году игрок был признан лучшим защитником чемпионата Швеции.

«Рубин» сделал запрос в шведский клуб и обратился к самому игроку на предмет возможного перехода, после чего вышел из переговорного процесса. Футболистом, по данным зарубежных СМИ, интересуются «Челси», «Аталанта» и «Милан», которые готовы заплатить за него около 7 миллионов евро.

В октября прошлого года 21-летний Ахмедходжич дебютировал за сборную Боснии и Герцеговины, в составе которой провел три матча.

(Владислав Зимагулов)

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