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Семин опроверг информацию о возможном назначении в «Ротор»

10:10
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» опроверг информацию о возможном назначении в «Ротор» в качестве главного тренера.

«Первый раз об этом слышу. Со мной никто не связывался. Пошел бы я в «Ротор»? Вы акцентируете внимание только на одном. Не буду отвечать на этот вопрос», — сказал Семин «СЭ».

По информации «Чемпионат.com» руководство волгоградского «Ротора» заинтересовано в приглашении Юрия Семина на пост главного тренера команды.

В пятницу, 19 марта «Ротор» объявил об увольнении Александра Хацкевича с поста главного тренера команды. Волгоградцы занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 18 очками после 23 туров.

(Владимир Пушкарев)

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