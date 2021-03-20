Фанаты на встрече с руководством «Локомотива» попросили вернуть Семина в клуб
Фанаты «Локомотива» встретились с руководством клуба и попросили вернуть в «Локо» бывшего главного тренера Юрия Семина, сообщил 20 марта представитель крупнейшего объединения болельщиков команды United South Иван Крылов.
«Надеемся, исправится недоразумение — расставание с Семиным, — цитирует Карпова «РБ Спорт». — Так прощаться с легендарным тренером нельзя. Безусловно, мы обсуждали этот вопрос на встрече. Об этом я могу сказать. После того, как Палыча убрали, мы решили, что раз клуб никак нормально не попрощался, мы придумаем тему с 16 завоеванными трофеями Семина с «Локомотивом». Решили навсегда ввести традицию 15-16 минуты проводить аплодисментами в честь завоеванных им трофеев. Это один из элементов, который делаем мы, как болельщики. Но ждем, что и клуб сделает свои респекты.
Понятно, что важно, чтобы желание клуба и Семина было взаимным. Но Юрий Павлович — легенда клуба. Я говорю за себя: жду, что клуб и его легенда договорятся и Семин вернется домой. На каких условиях — без разницы. Если мы увидим, что «Локо» и Палыч счастливы, то и болельщики будут счастливы».
73-летний Юрий Семин покинул команду 31 мая 2020 года. Его заменил Марко Николич. В качестве тренера Семин трижды стал чемпионом России с «Локомотивом» и шесть раз выиграл Кубок страны.
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Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/fanaty-na-vstreche-s-rukovodstvom-lokomotiva-poprosili-vernut-semina-v-klub/
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