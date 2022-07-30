ЦСКА обошел «Зенит» по подписчикам в Telegram и пошутил об этом

ЦСКА обошел «Зенит» по подписчикам в Telegram. Канал московского клуба достиг отметки в 40 000 подписчиков.

На Telegram-канал сине-бело-голубых подписаны 39 752 человека.

После двух туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие набрали шесть очков и занимают первое место в турнирной таблице. Петербургский клуб с четырьмя баллами располагается на четвертой позиции.

Сегодня, 30 июля, «Зенит» примет «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ. А завтра ЦСКА в гостях сыграет с «Нижним Новгородом».