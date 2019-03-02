Семин не исключает, что "Локомотив" обжалует удаление Денисова

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 18-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:2) допустил, что судьи ошиблись в эпизоде с удалением капитана его команды Игоря Денисова. По мнению специалиста, в том эпизоде правила нарушал Владислав Игнатьев, а не 27-й номер красно-зеленых.

– Мне сложно комментировать, – сказал Семин. Мне показалось, что Денисова не было в этом единоборстве, а был Игнатьев. Не знаю, почему Денисов получил красную карточку. Что теперь комментировать, когда остались в меньшинстве? (на самом деле судья, удалив Денисова, уровнял составы команд. – Прим. "СЭ")

– Будете обжаловать удаление?

– Надо посмотреть повтор. Это вопрос, скорее всего, к Сухине (бывшему арбитру, начальнику команды. – Прим. "СЭ").

– Грубая ошибка судьи?

– Мне сложно сказать. Нужно еще посмотреть этот эпизод. (Андрей Михайлов)