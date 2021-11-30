Семерым болельщикам ЦСКА дали 2 года запрета на посещение спортивных мероприятий. Общее число наказанных выросло до 12

В Савеловском районном суде Москвы семь болельщиков ЦСКА получили 2 года запрета на посещение спортивных мероприятий и штраф от 15 до 20 тысяч рублей после матча с «Зенитом» в 16-м туре Тинькофф РПЛ (0:2), сообщает Sport24.

В воскресенье фанаты ЦСКА зажгли файеры в концовке матча на «ВЭБ Арене» в Москве, после чего полиция заблокировала выход целому сектору зрителей — она задерживала болельщиков и отправляла в отделы. По данным СМИ, всего было задержано более 400 фанатов.

«На данный момент всего поступило 22 дела. Пять из них были рассмотрены вчера, семь — сегодня, 10 еще предстоит рассмотреть», — сообщила пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Постановлениями Савеловского районного суда г. Москвы от 30 ноября Агеев, Миронов, Кузьмин, Казаков, Торгашев, Ахонин, Шутько признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ. Назначено административное наказание в виде административного штрафа Ахонину, Шутько, Казакову, Кузьмину, Агееву в размере 20 тысяч рублей, Миронову и Торгашеву — в размере 15 тысяч рублей.

Миронову, Торгашеву, Кузьмину, Казакову, Шутько, Ахонину, Агееву запрещено посещение официальных спортивных соревнований в дни их проведения сроком на 2 года.

Ранее Савеловский суд запретил пятерым болельщикам ЦСКА посещать спортивные мероприятия в течение двух ближайших лет.