Роман Орещук ответил депутату Милонову на предложение избавиться от Рыбуса

Футбольный менеджер Роман Орещук прокомментировал «СЭ» слова депутата Госдумы РФ Виталия Милонова о том, что «Локомотиву» нужно избавиться от защитника Мацея Рыбуса после его слов о сборной России.

«Мацей не говорил ничего плохого про нашу страну, — сказал Орещук «СЭ». — Мы с ним разговаривали о сборной Черчесова в 2018 году, о которой он очень лестно отзывался. Про страну он не может ничего плохого сказать, потому что у него русская жена и двое детей с российским паспортом. Во-вторых, когда у него заканчивался контракт с «Локомотивом», то у него было несколько предложений: «Олимпиакос», а также им интересовались во Франции и Германии. Однако он пошел на понижение и остался в «Локомотиве».

Ранее польский игрок заявил, что сборная России является командой не самого высокого уровня. Позже он сообщил, что СМИ неверно перевели его слова.

«То, что пишет наш депутат... Он просто хайпует. Нельзя такие вещи говорить. Рыбус дал нам многое: выиграл чемпионам, играл в Лиге чемпионов, играет в национальной сборной, представляя наш чемпионат. Разбрасываться такими словами — это некрасиво. Вы у Рыбуса спросите, говорил ли он такие или нет? Мне кажется, что он не мог такого сказать», — подчеркнул Орещук.

24 марта 2022 года пройдет матч 1/2 финала стыкового турнира в отборе ЧМ-2022 Россия — Польша. В финале стыкового турнира, 29 марта, победитель пары сыграет с лучшим из пары Швеция — Чехия.