Канчельскис — о «Золотом мяче»: «Члены жюри хотят, чтобы противостояние Месси и Роналду продолжалось»
16:44
Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о вручении «Золотого мяча» за 2021 год нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.
«У каждого свое мнение. Я все-таки думаю, что «Золотой мяч» заслужил Левандовски или Бензема. Они провели очень хороший сезон, сильные нападающие. Но есть члены жюри, которые хотят, чтобы противостояние Месси и Роналду продолжалось дольше. Мое мнение — Левандовски или Бензема», — приводит слова Канчельскиса Betonmobile.
Эта награда стала седьмой в карьере 34-летнего аргентинца. Второе место в голосовании занял Роберт Левандовски из «Баварии».
Дополнительная информация:
https://betonmobile.ru/kanchelskis-zhyuri-zm-ne-hochet-chtobyi-zakanchivalos-protivostoyanie-messi-ronaldu
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