Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о вручении «Золотого мяча» за 2021 год нападающему «ПСЖ» Лионелю Месси.

«У каждого свое мнение. Я все-таки думаю, что «Золотой мяч» заслужил Левандовски или Бензема. Они провели очень хороший сезон, сильные нападающие. Но есть члены жюри, которые хотят, чтобы противостояние Месси и Роналду продолжалось дольше. Мое мнение — Левандовски или Бензема», — приводит слова Канчельскиса Betonmobile.

Эта награда стала седьмой в карьере 34-летнего аргентинца. Второе место в голосовании занял Роберт Левандовски из «Баварии».