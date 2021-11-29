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Пятеро болельщиков ЦСКА получили 2 года запрета на посещение спортивных мероприятий

20:35
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В Савеловском районном суде Москвы пятеро болельщиков ЦСКА получили 2 года запрета на посещение спортивных мероприятий и 20 тысяч рублей штрафа, сообщает Sport24.

Ранее в Савеловский суд поступили пять дел о нарушении болельщиками ЦСКА правил поведения зрителей на матче 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» (0:2).

В воскресенье фанаты ЦСКА зажгли файеры в концовке матча на «ВЭБ Арене» в Москве, после чего полиция заблокировала выход целому сектору зрителей — полиция задерживала болельщиков и отправляла в отделы.

По данным СМИ, всего было задержано более 400 фанатов.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-11-29-neskolko-bolelshchikov-tsska-poluchili-2-goda-zapreta-na-poseshcheniye-sportivnykh-meropriyatiy-posle-matcha-s-zenitom

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Иван Шитик все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 16-й тур: расписание и результаты матчей, ЦСКА — «Зенит» и другие игры, новости и обзоры