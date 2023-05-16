Семенов заявил, что не обижается на Талалаева за слова о «говнистых футболистах»

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева, который назвал защитника «говнистым футболистом».

«Все в порядке. Такие слова меня ни в коем случае не обижают и не задевают. Обид на Андрея Викторовича у меня нет», — сказал Семенов «СЭ».

Талалаев возглавлял «Ахмат» с 2020 по 2022 годы. Специалист лишил защитника капитанской повязки во время работы в грозненской команде.