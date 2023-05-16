Семенов заявил, что не обижается на Талалаева за слова о «говнистых футболистах»
Защитник «Ахмата» Андрей Семенов в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Химок» Андрея Талалаева, который назвал защитника «говнистым футболистом».
«Все в порядке. Такие слова меня ни в коем случае не обижают и не задевают. Обид на Андрея Викторовича у меня нет», — сказал Семенов «СЭ».
Талалаев возглавлял «Ахмат» с 2020 по 2022 годы. Специалист лишил защитника капитанской повязки во время работы в грозненской команде.
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|5
|51-24
|54
|
3
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|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
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|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
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|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
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|27
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|7
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|43
|
7
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|12
|6
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|42
|
8
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|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
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|11
|4
|12
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|37
|
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|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
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|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
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30 тур
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
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|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
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Александр Соболев
Спартак
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|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
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|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6
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