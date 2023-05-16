Виллаш-Боаш поздравил «Зенит» с чемпионством в РПЛ

Экс-тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш поздравил команду с завоеванием чемпионского титула в РПЛ.

«Мой дорогой «Зенит», мой дорогой Семак, самые дорогие друзья. Поздравление», — начал португалец на русском языке.

«Я очень-очень рад за весь футбольный клуб «Зенит», за болельщиков и фанатов, рад завоеванию второй звезды и победе в чемпионате.

Семак, я особенно рад за тебя — ты как и я был в клубе, когда у него появилась первая звезда, а теперь ты выиграл эти чемпионства, и «Зенит» может нанести вторую звезду а грудь. Огромные поздравления всем. Я искренне надеюсь увидеться с вами как можно скорее. Берегите себя! Всего наилучшего!" - сказал Виллаш-Боаш в видео, которое опубликовала пресс-служба петербуржцев.

Виллаш-Боаш возглавлял «Зенит» с 2014 по 2016 годы. Под его руководством сине-бело-голубые стали чемпионами России в сезоне-2014/15.