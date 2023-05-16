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Агент Селюк: «Аршавин уже в 18 лет хотел играть в «Барселоне», тренировался в шапочке с ее эмблемой»

Алина Савинова
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Агент Дмитрий Селюк рассказал, почему в 2009 году не состоялся переход российского футболиста Андрея Аршавина в «Барселону».

«Зенит» не захотел отдавать. Хотя я со всеми свел, вел общение со всеми сторонами. «Барса» готова была платить 15 миллионо евро, «Зенит» попросил Месси за 20 миллионов евро», — приводит Metaratings.ru слова Селюка.

Также он ответил на вопрос, стал ли травмой для Аршавина запрет «Зенита» на переход в «Барселону».

«Да, он тяжело переносил это. Я его знаю давно. Когда я жил в Бельгии, то помогал организовывать товарищеские матчи с бельгийскими клубами Юрию Андреевичу Морозову. Аршавину тогда было всего 18 лет, но он уже тогда настолько хотел играть в «Барселоне», что тренировался в шапочке с ее эмблемой. Мне самому было грустно, что переход не состоялся. Аршавин был экстраординарным игроком, он мог усилить «Барселону». Думаю, он и Мостовой — два самых талантливых российских футболиста в истории», — добавил агент.

Аршавин выступал за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе петербургского клуба он стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-arshavin-uzhe-v-18-let-nastolko-khotel-igrat-v-barselone-chto-trenirovalsya-v-shapochke-s-eyo-emblemoi-251444/
Андрей Аршавин
Футбол
ФК Барселона
ФК Зенит
Дмитрий Селюк
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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Торпедо – Динамо
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Ахмат – Химки
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