Известный телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что его беспокоит нынешняя форма и игра «Зенита» в преддверии предстоящих матчей Лиги чемпионов.

— Тревожно за «Зенит» перед Лигой чемпионов? — вопрос Орлову.

— Да. Команда уступила «Динамо», не слишком убедительно смотрелась в матчах с Тулой и «Уралом». Ясно, что сейчас игроки находятся не в лучших кондициях. Ключевые футболисты явно не показывают своего максимума. Дзюба, Азмун... Да, Артем забил в Екатеринбурге. Но с таким движением и мобильностью в Лиге чемпионов придется тяжело. Надо как-то встрепенуться.

У тренерского штаба, думаю, есть план, как выйти из нынешней ситуации. Там же все просчитывается. Ну и, конечно, сказывается потеря Ракицкого. Выпал Дриусси — тоже возникли проблемы.

— Но стоит ли сине-бело-голубым сетовать на кадровые проблемы?

— Семак же говорил, что «Зенит» — не выдающаяся команда, а такая, как все. Питерцам нужно усиливаться, приобретать новичков на две позиции.

— На какие?

— Нужны центральный защитник и, конечно, хавбек, способный отдавать тонкие передачи. Радует, что Семак подтягивает молодых ребят — Кругового и Мостового. Но они же не могут пока тянуть команду наверх, делать разницу. Зачем экспериментировать в Лиге чемпионов? Туда надо приходить готовыми!

— Но у «Зенита» есть Малком, купленный за 40 миллионов евро. По идее, он и должен делать разницу как минимум против «Динамо», «Арсенала», «Урала».

— Бразилец все-таки встроен в командный футбол — надо же, чтобы все играли. Но в целом ситуация перед ЛЧ, конечно, тревожит. Есть надежда, что ребята смогут быстрее восстанавливаться, так как теперь наступил недельный цикл. (Виталий Айрапетов)

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