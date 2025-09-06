Семак заявил, что в «Зените» ждут больше голов от Энрике

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отметил, что хотел бы видеть больше голов от полузащитника сине-бело-голубых Луиса Энрике.

— Луис Энрике получил хорошие отзывы от бразильской прессы после выступления за сборную, получил похвалу от Карло Анчелотти. Что ему не хватает, чтобы показывать стабильную игру в РПЛ?

— Конечно, мы ждем от него больше голевых действий. Качества у него есть, все мы прекрасно об этом знаем. Все мы хотим, чтобы голов и передач было больше. Но не только ему, а любому игроку, который приезжает в Россию, непросто адаптироваться. Дуглас хороший матч сыграл. Я рад за ребят и надеюсь, что тот эмоциональный подъем, который после этого матча будет, пойдет по нарастающей и поможет нашей команде. В решении тех задач, которые стоят перед нами.

В субботу «Зенит» на своем поле победил «Сьон» (5:3) в матче Winline Суперсерии. Голы питерской команды в этой игре забили Роман Вега, Александр Соболев, Лусиано Гонду и Матео Кассьерра, который оформил дубль.