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Сегодня, 19:04

Семак заявил, что имеет вопросы к своей команде по первому тайму матча с «Оренбургом»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Оренбургом» в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:0).

— В первом тайме играли недостаточно быстро. Касаемо атакующих действий — немного создавали, и в обороне позволили сопернику быстро переходить в атаку, были определенные погрешности. В втором тайме играли значительно лучше, на мой взгляд, с точки зрения и баланса, и преимущества, и созданных моментов. Единственное, чего не хватило — еще одного забитого мяча. Тогда было бы, конечно, меньше нервов в концовке. При 1:0 любой момент, любой рикошет, стандарт — и мы могли потерять очки. Второй тайм со знаком плюс, по первому есть вопросы.

Отдельно стоит выделить вратаря соперников. Богдан Москвичев провел прекрасный матч. Отчасти его огромная заслуга в том, что мы не смогли забить больше.

После 11 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, «Оренбург» — на 14-м месте с 7 баллами.

Сергей Семак
ФК Зенит
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