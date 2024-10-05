«Зенит» победил «Оренбург» благодаря голу Мантуана с пенальти

«Зенит» одержал победу над «Оренбургом» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России — 1:0.

Автором единственного гола в этой встрече стал Густаво Мантуан, который реализовал пенальти на 61-й минуте.

«Зенит» набрал 26 очков и вышел на промежуточное первое место в РПЛ. «Оренбург» с 7 очками сохраняет 14-ю позицию.

В следующем матче чемпионата России сине-бело-голубые 18 октября в гостях сыграют против «Акрона». «Оренбург» 20-го числа на своем поле примет «Крылья Советов».