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Сегодня, 19:08

Семак объяснил, почему предпочел Мантуана Караваеву в матче с «Оренбургом»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выбор состава на матч с «Оренбургом» в рамках 11-го тура РПЛ (1:0).

— Сегодня у нас на этой позиции могут сыграть два игрока: Слава Караваев и Густаво Мантуан, который является хоть и атакующим, но достаточно универсальным футболистом. Что касается предыдущего матча в Краснодаре, у Славы были определенные проблемы, пропустил несколько предматчевых занятий на неделе. Мы его не поставили по этой причине.

По сегодняшнему матчу: мы понимали, что наше преимущество будет достаточно большим, и нам нужно было много атаковать. В этом отношении Густаво более атакующий игрок, более креативный на атаку. Слава более оборонительный, поэтому выбор сделали в пользу Густаво.

После 11 матчей «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 26 очками, «Оренбург» — на 14-м месте с 7 баллами.

Вячеслав Караваев
Сергей Семак
Густаво Мантуан
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«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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2
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
3
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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 Факел 10 1 3 6 4-17 6
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