Семак всего в третий раз проиграл в Санкт-Петербурге в чемпионате России
«Зенит» всего в восьмой раз за время работы главным тренером Сергея Семака проиграл на своем поле. По три раза сине-бело-голубые уступали на «Газпром Арене» в чемпионате и Лиге чемпионов, по разу — в Лиге Европы и Кубке России. Причем четыре последние неудачных матча проходили по схожему сценарию: питерцы открывали счет, а затем пропускали два мяча.
Домашние поражения «Зенита» при Сергее Семаке
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Голы
|
09.12.2018
|
Чемпионат России
|
Рубин — 1:2
|
Дриусси — Сорокин-2
|
07.03.2019
|
Лига Европы
|
Вильярреал — 1:3
|
Азмун — Иборра, Ж.Морено, Морланес
|
05.11.2019
|
Лига чемпионов
|
Лейпциг — 0:2
|
Демме, Забитцер
|
20.10.2020
|
Лига чемпионов
|
Брюгге — 1:2
|
Хорват, в свои ворота — Деннис, де Кетеларе
|
24.10.2020
|
Чемпионат России
|
Рубин — 1:2
|
Ерохин — Деспотович, Йевтич
|
08.12.2020
|
Лига чемпионов
|
Боруссия Д — 1:2
|
Дриусси — Пищек, Витсель
|
20.02.2021
|
Кубок России
|
Арсенал — 1:2
|
Кузяев — Панченко, Бауэр
|
03.10.2021
|
Чемпионат России
|
Сочи — 1:2
|
Дзюба — Кассьерра, Терехов
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов впервые в карьере добился победы над «Зенитом». В шести предыдущих встречах его команды — «Оренбург» и «Сочи» — неизменно уступали, хотя три раза и выходили вперед. Даже несмотря на результат матча на «Газпром Арене» питерцы остались самым неудобным соперником для 55-летнего специалиста. Для сравнения «Арсеналу» и «Локомотиву» он проиграл по четыре раза.
Матчи команд Владимира Федотова против «Зенита»
|
Дата
|
Команда
|
Город
|
Счет
|
Голы
|
16.09.2018
|
Оренбург
|
Оренбург
|
1:2
|
Ойеволе — Ерохин-2
|
31.03.2019
|
Оренбург
|
Санкт-Петербург
|
1:3
|
Сутормин — Азмун-2, Ракицкий
|
28.07.2019
|
Оренбург
|
Оренбург
|
0:2
|
Азмун, Дзюба
|
08.07.2020
|
Сочи
|
Санкт-Петербург
|
1:2
|
А.Заболотный — Малком, Азмун
|
17.10.2020
|
Сочи
|
Санкт-Петербург
|
1:3
|
Заика — Караваев, Ерохин, Дуглас Сантос
|
11.04.2021
|
Сочи
|
Сочи
|
1:2
|
Бурмистров — Азмун-2
|
03.10.2021
|
Сочи
|
Санкт-Петербург
|
2:1
|
Кассьерра, Терехов — Дзюба
Итого: +1=0-6, мячи 7-15.
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