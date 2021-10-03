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Семак всего в третий раз проиграл в Санкт-Петербурге в чемпионате России

23:01
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«Зенит» всего в восьмой раз за время работы главным тренером Сергея Семака проиграл на своем поле. По три раза сине-бело-голубые уступали на «Газпром Арене» в чемпионате и Лиге чемпионов, по разу — в Лиге Европы и Кубке России. Причем четыре последние неудачных матча проходили по схожему сценарию: питерцы открывали счет, а затем пропускали два мяча.

Домашние поражения «Зенита» при Сергее Семаке

Дата

Турнир

Матч

Голы

09.12.2018

Чемпионат России

Рубин — 1:2

Дриусси — Сорокин-2

07.03.2019

Лига Европы

Вильярреал — 1:3

Азмун — Иборра, Ж.Морено, Морланес

05.11.2019

Лига чемпионов

Лейпциг — 0:2

Демме, Забитцер

20.10.2020

Лига чемпионов

Брюгге — 1:2

Хорват, в свои ворота — Деннис, де Кетеларе

24.10.2020

Чемпионат России

Рубин — 1:2

Ерохин — Деспотович, Йевтич

08.12.2020

Лига чемпионов

Боруссия Д — 1:2

Дриусси — Пищек, Витсель

20.02.2021

Кубок России

Арсенал — 1:2

Кузяев — Панченко, Бауэр

03.10.2021

Чемпионат России

Сочи — 1:2

Дзюба — Кассьерра, Терехов

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов впервые в карьере добился победы над «Зенитом». В шести предыдущих встречах его команды — «Оренбург» и «Сочи» — неизменно уступали, хотя три раза и выходили вперед. Даже несмотря на результат матча на «Газпром Арене» питерцы остались самым неудобным соперником для 55-летнего специалиста. Для сравнения «Арсеналу» и «Локомотиву» он проиграл по четыре раза.

Матчи команд Владимира Федотова против «Зенита»

Дата

Команда

Город

Счет

Голы

16.09.2018

Оренбург

Оренбург

1:2

Ойеволе — Ерохин-2

31.03.2019

Оренбург

Санкт-Петербург

1:3

Сутормин — Азмун-2, Ракицкий

28.07.2019

Оренбург

Оренбург

0:2

Азмун, Дзюба

08.07.2020

Сочи

Санкт-Петербург

1:2

А.Заболотный — Малком, Азмун

17.10.2020

Сочи

Санкт-Петербург

1:3

Заика — Караваев, Ерохин, Дуглас Сантос

11.04.2021

Сочи

Сочи

1:2

Бурмистров — Азмун-2

03.10.2021

Сочи

Санкт-Петербург

2:1

Кассьерра, Терехов — Дзюба

Итого: +1=0-6, мячи 7-15.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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