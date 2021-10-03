Семак всего в третий раз проиграл в Санкт-Петербурге в чемпионате России

«Зенит» всего в восьмой раз за время работы главным тренером Сергея Семака проиграл на своем поле. По три раза сине-бело-голубые уступали на «Газпром Арене» в чемпионате и Лиге чемпионов, по разу — в Лиге Европы и Кубке России. Причем четыре последние неудачных матча проходили по схожему сценарию: питерцы открывали счет, а затем пропускали два мяча.

Домашние поражения «Зенита» при Сергее Семаке

Дата Турнир Матч Голы 09.12.2018 Чемпионат России Рубин — 1:2 Дриусси — Сорокин-2 07.03.2019 Лига Европы Вильярреал — 1:3 Азмун — Иборра, Ж.Морено, Морланес 05.11.2019 Лига чемпионов Лейпциг — 0:2 Демме, Забитцер 20.10.2020 Лига чемпионов Брюгге — 1:2 Хорват, в свои ворота — Деннис, де Кетеларе 24.10.2020 Чемпионат России Рубин — 1:2 Ерохин — Деспотович, Йевтич 08.12.2020 Лига чемпионов Боруссия Д — 1:2 Дриусси — Пищек, Витсель 20.02.2021 Кубок России Арсенал — 1:2 Кузяев — Панченко, Бауэр 03.10.2021 Чемпионат России Сочи — 1:2 Дзюба — Кассьерра, Терехов

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов впервые в карьере добился победы над «Зенитом». В шести предыдущих встречах его команды — «Оренбург» и «Сочи» — неизменно уступали, хотя три раза и выходили вперед. Даже несмотря на результат матча на «Газпром Арене» питерцы остались самым неудобным соперником для 55-летнего специалиста. Для сравнения «Арсеналу» и «Локомотиву» он проиграл по четыре раза.

Матчи команд Владимира Федотова против «Зенита»

Дата Команда Город Счет Голы 16.09.2018 Оренбург Оренбург 1:2 Ойеволе — Ерохин-2 31.03.2019 Оренбург Санкт-Петербург 1:3 Сутормин — Азмун-2, Ракицкий 28.07.2019 Оренбург Оренбург 0:2 Азмун, Дзюба 08.07.2020 Сочи Санкт-Петербург 1:2 А.Заболотный — Малком, Азмун 17.10.2020 Сочи Санкт-Петербург 1:3 Заика — Караваев, Ерохин, Дуглас Сантос 11.04.2021 Сочи Сочи 1:2 Бурмистров — Азмун-2 03.10.2021 Сочи Санкт-Петербург 2:1 Кассьерра, Терехов — Дзюба

Итого: +1=0-6, мячи 7-15.