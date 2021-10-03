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Фанаты «Спартака» обвинили директора РПЛ по безопасности во вранье из-за инцидента в Грозном

23:35
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Автор Telegram-канала «Выездные заметки», который является болельщиком «Спартака», прокомментировал сообщение об избиении двух болельщиков красно-белых в грозном во время матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (1:0). Он обвинил во лжи директора по безопасности РПЛ Александра Мейтина.

Мейтин Александр Аркадьевич, а вы точно за безопасность отвечаете? Вам бы книжки писать. Детские сказки, как вариант, — говорится в сообщении. В каком бы ни находился состоянии болельщик, его избивали дубинками и ногами не менее трех человек в форме.

В подобном поведении не было никакой необходимости: человек не представлял угрозы и лежал на полу. В момент нанесения ударов он оставался скрученным и не сопротивлялся.

Никаких медицинских работников рядом не было — это вранье. Его били просто потому, что хотели бить. Наказывали. Никаких других обоснований действий силовиков нет, как бы вы ни старалась их найти в попытке замять произошедшее.

Подумайте о смене рода деятельности, Мейтин Александр Аркадьевич. Если она связана с безопасностью болельщиков, то ваше поведение можно считать проявлением профнепригодности».

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что в перерыве матча двух болельщиков «Спартака» избили люди, одетые в форму с нашивкой «Полк А.А. Кадырова». Мейтин заявил, что болельщика не били, а сам он был в неадекватном состоянии.

Дополнительная информация:

https://t.me/Spartak_ontour/6428

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Евгений Петров все материалы автора

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