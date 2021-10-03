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Второй в сезоне провал хозяев: два гола и два очка за весь тур РПЛ

23:00
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В 10-м туре РПЛ-2021/22 хозяева набрали только два очка (нулевые ничьи дома сделали ЦСКА и «Арсенал»). До августа этого года такой результат был бы повторением антирекорда высшего дивизиона. Но в нынешнем сезоне клубы однажды умудрились выступить в родных стенах еще хуже: во 2-м туре только «Урал» взял одно очко, упустив в Екатеринбурге победу над «Нижним Новгородом».

Худшие туры чемпионата России для хозяев

Сезон

Тур

И

В

Н

М

О

2021/22

2-й

8

0

1

7-17

1

2020/21

1-й

8

0

2

2-14

2

2015/16

2-й

8

0

2

6-17

2

2019/20

8-й

8

0

2

6-15

2

2021/22

10-й

8

0

2

2-8

2

2002

30-й

8

1

0

5-13

3

1996

17-й

9

1

1

8-24

4

2012/13

11-й

8

1

1

4-13

4

В истории чемпионатов России набралось уже семь случаев, когда хозяева не смогли победить ни в одном из матчей. Помимо упомянутых выше туров подобное случалось в 2019 и 2006 годах. Два года назад гости добыли три победы при пяти ничьих, а в 2006-м выиграли всего два раза при шести ничейных исходах.

Удивительно, но два гола хозяев — не худший результат в истории чемпионата. Весной 1998 года единственный точный удар восьми домашних команд записал на свой счет спартаковец Илья Цымбаларь, принесший красно-белым победу над «Ураланом». До дуэта Дзюба — Марадишвили в низкорезультативных турах отличались зенитовец Кержаков и Штанюк из «Луча-Энергии» в 2006 году, а также спартаковский тандем Соболев — Ларссон в матче с «Сочи» год назад.

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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