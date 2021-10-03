Второй в сезоне провал хозяев: два гола и два очка за весь тур РПЛ
В 10-м туре РПЛ-2021/22 хозяева набрали только два очка (нулевые ничьи дома сделали ЦСКА и «Арсенал»). До августа этого года такой результат был бы повторением антирекорда высшего дивизиона. Но в нынешнем сезоне клубы однажды умудрились выступить в родных стенах еще хуже: во 2-м туре только «Урал» взял одно очко, упустив в Екатеринбурге победу над «Нижним Новгородом».
Худшие туры чемпионата России для хозяев
|
Сезон
|
Тур
|
И
|
В
|
Н
|
М
|
О
|
2021/22
|
2-й
|
8
|
0
|
1
|
7-17
|
1
|
2020/21
|
1-й
|
8
|
0
|
2
|
2-14
|
2
|
2015/16
|
2-й
|
8
|
0
|
2
|
6-17
|
2
|
2019/20
|
8-й
|
8
|
0
|
2
|
6-15
|
2
|
2021/22
|
10-й
|
8
|
0
|
2
|
2-8
|
2
|
2002
|
30-й
|
8
|
1
|
0
|
5-13
|
3
|
1996
|
17-й
|
9
|
1
|
1
|
8-24
|
4
|
2012/13
|
11-й
|
8
|
1
|
1
|
4-13
|
4
В истории чемпионатов России набралось уже семь случаев, когда хозяева не смогли победить ни в одном из матчей. Помимо упомянутых выше туров подобное случалось в 2019 и 2006 годах. Два года назад гости добыли три победы при пяти ничьих, а в 2006-м выиграли всего два раза при шести ничейных исходах.
Удивительно, но два гола хозяев — не худший результат в истории чемпионата. Весной 1998 года единственный точный удар восьми домашних команд записал на свой счет спартаковец Илья Цымбаларь, принесший красно-белым победу над «Ураланом». До дуэта Дзюба — Марадишвили в низкорезультативных турах отличались зенитовец Кержаков и Штанюк из «Луча-Энергии» в 2006 году, а также спартаковский тандем Соболев — Ларссон в матче с «Сочи» год назад.
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