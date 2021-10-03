Второй в сезоне провал хозяев: два гола и два очка за весь тур РПЛ

В 10-м туре РПЛ-2021/22 хозяева набрали только два очка (нулевые ничьи дома сделали ЦСКА и «Арсенал»). До августа этого года такой результат был бы повторением антирекорда высшего дивизиона. Но в нынешнем сезоне клубы однажды умудрились выступить в родных стенах еще хуже: во 2-м туре только «Урал» взял одно очко, упустив в Екатеринбурге победу над «Нижним Новгородом».

Худшие туры чемпионата России для хозяев

Сезон Тур И В Н М О 2021/22 2-й 8 0 1 7-17 1 2020/21 1-й 8 0 2 2-14 2 2015/16 2-й 8 0 2 6-17 2 2019/20 8-й 8 0 2 6-15 2 2021/22 10-й 8 0 2 2-8 2 2002 30-й 8 1 0 5-13 3 1996 17-й 9 1 1 8-24 4 2012/13 11-й 8 1 1 4-13 4

В истории чемпионатов России набралось уже семь случаев, когда хозяева не смогли победить ни в одном из матчей. Помимо упомянутых выше туров подобное случалось в 2019 и 2006 годах. Два года назад гости добыли три победы при пяти ничьих, а в 2006-м выиграли всего два раза при шести ничейных исходах.

Удивительно, но два гола хозяев — не худший результат в истории чемпионата. Весной 1998 года единственный точный удар восьми домашних команд записал на свой счет спартаковец Илья Цымбаларь, принесший красно-белым победу над «Ураланом». До дуэта Дзюба — Марадишвили в низкорезультативных турах отличались зенитовец Кержаков и Штанюк из «Луча-Энергии» в 2006 году, а также спартаковский тандем Соболев — Ларссон в матче с «Сочи» год назад.