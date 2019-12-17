Семак в Африке: путешествие продолжается

Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна опубликовала в Instagram серию фотографий из Африки. Ранее стало известно, что Семак в декабре отправится на съемки фильма о детях-альбиносах из Гвинеи-Бисау.

Ранее Анна Семак также сообщала, что хотела бы усыновить темнокожего ребенка. — Я сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок». Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую».

На одной из фотографий супруги держат на руках темнокожего ребенка, а на другой Анна поясняет, почему несколько дней не выходила на связь — из-за того, что не во все уголки мира проникла цивилизация. На дургих кадрах Семаки посещают местную деревню и приют.

— Эти дети живут на маленьком острове, помогают родителям на плантации и спят на глиняных домах с земляным полом, Уилсон, — подписала Анна Семак одну из фотографий.