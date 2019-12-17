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Семак в Африке: путешествие продолжается

15:37
Сториз Анны Семак. Фото Instagram Сториз Анны Семак. Фото Instagram Сториз Анны Семак. Фото Instagram Сториз Анны Семак. Фото Instagram Сториз Анны Семак. Фото Instagram Сториз Анны Семак. Фото Instagram Сториз Анны Семак. Фото Instagram
Сториз Анны Семак. Фото Instagram
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Жена главного тренера «Зенита» Сергея Семака Анна опубликовала в Instagram серию фотографий из Африки. Ранее стало известно, что Семак в декабре отправится на съемки фильма о детях-альбиносах из Гвинеи-Бисау.

Ранее Анна Семак также сообщала, что хотела бы усыновить темнокожего ребенка. — Я сразу мужа предупредила, как только мы начали встречаться: «Знаешь, у меня будет темнокожий ребенок». Он, конечно, был в шоке: «В смысле?!» Я говорю: «С тобой или не с тобой, просто я знаю, что это моя судьба. Я это чувствую».

На одной из фотографий супруги держат на руках темнокожего ребенка, а на другой Анна поясняет, почему несколько дней не выходила на связь — из-за того, что не во все уголки мира проникла цивилизация. На дургих кадрах Семаки посещают местную деревню и приют.

— Эти дети живут на маленьком острове, помогают родителям на плантации и спят на глиняных домах с земляным полом, Уилсон, — подписала Анна Семак одну из фотографий.

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