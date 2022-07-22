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Семак считает, что «Сочи» является хорошим вариантом для Кравцова

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход полузащитника Кирилла Кравцова в «Сочи» после победы над «Крыльями Советов» (3:0) в матче 2-го тура РПЛ.

— Кирилл Кравцов ушел в «Сочи». Убеждали ли вы его остаться? Или наоборот считаете, что там он будет развиваться быстрее?

— Он был у нас твердым игроком обоймы, но мы принимали во внимание развитие игрока. Нам с ним было бы комфортнее, но мы понимаем его желание играть больше. Только поэтому мы приняли решение отпустить Кирилла, ведь у него большой будущее. У него шансы выше играть в другом клубе. Я желаю ему удачи, надо набираться опыта.

— Вы с ним говорили по поводу того, куда перейти? в «Сочи» высокая конкуренция в центре поля.

— Это хороший вариант для Кирилла, потому что команда играет активно и высоко. Команда играет хорошо на мяче, разнообразно атакует, для него это хорошо, ведь команда старается доминировать.

В прошедшем сезоне 20-летний Кравцов в общей сложности провел 24 матча во всех турнирах за «Зенит» и «Нижний Новгород», забил один мяч и отдал две результативные передачи.

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Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
0
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