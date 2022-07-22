Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:54

Мостовой поделился впечатлениями от победы «Зенита» над «Крыльями Советов»

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями после победы над «Крыльями Советов» в матче 2-го тура РПЛ (3:0). В этом матче он сделал дубль.

«Первые голы в новом сезоне — это очень важно, — приводит слова Мостового пресс-служба клуба. — Первым блин комом получился с «Химками». Исправились на домашнем стадионе перед своими болельщиками.

За право исполнить первый пенальти получилась ожесточенная борьба? Не ожесточенная, конечно, перед игрой есть список, кто бьет — я и Далер. Он увидел и уверенно пошел за мячом, но я тоже хотел очень пробить. Самое верное решение было — сыграть в «камень, ножницы, бумага». Я выиграл. Ударил не очень хорошо, но хорошо, что добил.

Рассказать про второй гол? Командные взаимодействия, хорошо все подстроились друг под друга. Клаудиньо пять раз меня попросил сказать: «Спасибо за пас», так что — спасибо, Клаудиньо! Чуть выждал, увидел угол и пробил!»

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем круге РПЛ на «Газпром Арене». Встреча запланирована на 17.30 мск.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-07-22-andrey-mostovoy-ispravilis-na-domashnem-stadione-pered-svoimi-bolelshchikami.htm

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
Андрей Мостовой
ФК Зенит
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
Шахматист Сергей Карякин: «Как только Краматорск освободят, я обязательно туда поеду»
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи
Главный тренер «Зенита» Семак прокомментировал игру голкипера Одоевского
Ледяхов считает, что матч между «Спартаком» и «Краснодаром» завершится ничьей
Семак считает, что «Сочи» является хорошим вариантом для Кравцова
Семак рассказал о состоянии Кузяева и Чистякова после победы «Зенита» над «Крыльями»
Широков — о победе «Зенита» над «Крыльями Советов»: «Это команды разного уровня»
Главный тренер «Крыльев Советов» сказал, что вопросов по судейству в матче с «Зенитом» у него нет
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак считает, что «Сочи» является хорошим вариантом для Кравцова

Барриос: «Интенсивной игрой довольно быстро утомили соперника»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Андрей Мостовой

Андрей Мостовой

Зенит

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
П
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости