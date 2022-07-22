Мостовой поделился впечатлениями от победы «Зенита» над «Крыльями Советов»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями после победы над «Крыльями Советов» в матче 2-го тура РПЛ (3:0). В этом матче он сделал дубль.

«Первые голы в новом сезоне — это очень важно, — приводит слова Мостового пресс-служба клуба. — Первым блин комом получился с «Химками». Исправились на домашнем стадионе перед своими болельщиками.

За право исполнить первый пенальти получилась ожесточенная борьба? Не ожесточенная, конечно, перед игрой есть список, кто бьет — я и Далер. Он увидел и уверенно пошел за мячом, но я тоже хотел очень пробить. Самое верное решение было — сыграть в «камень, ножницы, бумага». Я выиграл. Ударил не очень хорошо, но хорошо, что добил.

Рассказать про второй гол? Командные взаимодействия, хорошо все подстроились друг под друга. Клаудиньо пять раз меня попросил сказать: «Спасибо за пас», так что — спасибо, Клаудиньо! Чуть выждал, увидел угол и пробил!»

30 июля «Зенит» сыграет с «Локомотивом» в третьем круге РПЛ на «Газпром Арене». Встреча запланирована на 17.30 мск.