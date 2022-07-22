Полузащитник Кравцов перешел из «Зенита» в «Сочи»

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов стал игроком «Сочи», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. За петербургским клубом осталось право приоритетного выкупа футболиста.

В прошлом сезоне 20-летний хавбек играл за «Зенит» и «Нижний Новгород» на правах аренды.

В прошедшем сезоне Кравцов провел 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.