Полузащитник Кравцов перешел из «Зенита» в «Сочи»
Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов стал игроком «Сочи», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. За петербургским клубом осталось право приоритетного выкупа футболиста.
В прошлом сезоне 20-летний хавбек играл за «Зенит» и «Нижний Новгород» на правах аренды.
В прошедшем сезоне Кравцов провел 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми был рассчитан до 30 июня 2024 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.
Источник: https://fc-zenit.ru/
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