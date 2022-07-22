Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:02

Полузащитник Кравцов перешел из «Зенита» в «Сочи»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Кирилл Кравцов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Полузащитник «Зенита» Кирилл Кравцов стал игроком «Сочи», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. За петербургским клубом осталось право приоритетного выкупа футболиста.

В прошлом сезоне 20-летний хавбек играл за «Зенит» и «Нижний Новгород» на правах аренды.

В прошедшем сезоне Кравцов провел 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми был рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Источник: https://fc-zenit.ru/
РПЛ
ФК Зенит
ФК Сочи
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
Ведущий «Есть тема» Антон Анисимов: «Сначала люди сами делают интервью с каминг-аутом, а потом запрещают нам говорить об этом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шишкин: «Зенит» в матче против «Краснодара» можно было бы назвать фаворитом, «Спартак» — нет»

Широков считает, что «Крылья» могут что-то противопоставить «Зениту»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости