Мартынович побывал на финале Кубка России по плаванию в рамках «Игр Дружбы»

Защитник «Рубина» Александр Мартынович посетил финал Кубка России по плаванию в рамках «Игр Дружбы» 2022 года. Турнир в настоящее время проходит в Казани.

В июне 2022 года футболист стал игроком казанского клуба. В прошедшем сезоне 34-летний Мартынович провел за «Краснодар» 8 матчей в Тинькофф РПЛ. Игрок заключил 2-летний контракт с «Рубином» 13 июня.