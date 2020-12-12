Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после завершения матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (3:1) рассказал о главной задаче команды из Санкт-Петербурга.

— Когда вы поняли, что соперник сыграет по непривычной схеме 3-5-2?

— Мы узнали об этом уже после начала матча, ведь Нойштедтер может занять разные позиции — и в центре обороны, и в опорной зоне. Пять защитников настроения не добавляют, но мы вышли в одного нападающего, а сопернику было немножко сложнее из-за этого. Коррективы мы внесли, но важно, как команда играет.

— После матча с «Боруссией» вы сказали, что все задачи выполняются. Что это за задачи?

— У нас есть задача попасть в Лигу чемпионов. Это пополнение бюджета, деньги от УЕФА серьезные. Это самое важное. Мы рады молодым игрокам, даем возможность набираться опыта футболистам. Прохин, Шамкин, Мусаев. Мы заинтересованы в том, чтобы они росли. Мостовой и Круговой получают время. Будет время зимой, поработаем над многими вещами.

(Гоша Чернов)