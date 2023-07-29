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Сегодня, 22:28

Семак — о ничьей с «Ростовом»: «Сами себе привезли пенальти, конечно, обидно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с «Ростовом» (1:1) во 2-м туре РПЛ.

«Пропустили в самой концовке, сами себе привезли, допустили грубую ошибку в обороне, конечно, обидно. Мы могли и второй гол забить, хороший момент был у Кассьеры, если бы забили, то выиграли бы. Но, к сожалению, сами себе привезли пенальти, и не смогли увести победу.

«Ростов» силовая команда, которая много старается прессинговать, много старается играть длинными передачами, давить за счет заброса в штрафную. Есть в команде много высокорослых игроков… Нужно не только на мяч смотреть, но и на соперника. Ошибка игрока, которая привела к ненужному пенальти. Начало сезона и здесь важен результат. Будем работать.

Эракович понравился, с Чистяковым пока непонятно, будет обследование, что касается Бакаева — замена по позиции», — сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» и «Ростов» набрали по 4 очка и лидируют в турнирной таблице РПЛ.

В 3-м туре команда Семака дома примет «Динамо» 6 августа. Команда Валерия Карпина отправится в гости к «Крыльям Советов» 5-го числа.

Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
4
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
2
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
3
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
4
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
5
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
6
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
11
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
12
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
13
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
14
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
15
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 3 : 3
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 0 : 0
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 1 : 1
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 2
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 2 0 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Ростов

 1 0 1
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