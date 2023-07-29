РПЛ: Семак получил красную карточку за выход на футбольное поле в конфронтационной манере

Стала известна причина удаления главного тренера «Зенита» Сергея Семака согласно протоколу на сайте РПЛ.

Специалист получил красную карточку за выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьей матча.

После матча тренер сине-бело-голубых рассказал о причинах удаления: «Судья сказал, что я не имею права к нему подходить».

Из-за дисквалификации Семак пропустит игру 3-го тура РПЛ против «Динамо» 6 августа.