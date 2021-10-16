Семак рассказал, почему Ракицкий пропускает матч против тульского «Арсенала»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о выборе стартового состава на матч 11-го тура Тинькофф чемпионата России. В заявку питерцев на матч не попал защитник Ярослав Ракицкий.
«Что касается Клаудиньо, он только два дня работает в общей группе. Поэтому остался в запасе. Но он может получить игровое время. По Барриосу тоже посмотрим по его состоянию.
У Ракицкого травма. К сожалению, он не может нам пока помочь. Надеюсь, приступит в скором времени к тренировкам в общей группе", — сказал тренер в эфире «Матч Премьер».
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