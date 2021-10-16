Агент защитника «Шахтера» отреагировал на информацию об интересе «Спартака»
Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Марка Мампасси, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в московский «Спартак».
«Я не могу прокомментировать эту информацию. Но у него есть несколько вариантов продолжения карьеры. Среди них есть несколько клубов в России и в Европе. Он молодой, сейчас хорошо выглядит. Парень очень перспективный», — сказал Шаблий «СЭ».
Ранее аналитик Евгений Кузьменко в своем Telegram-канале «Mr. Raumdeuter» сообщил, что красно-белые подписали контракт с 18-летним украинским футболистом «Шахтера». По его информации, «Спартак» заплатил клубу 3 миллиона евро за игрока. Сделка должна пройти в зимнее трансферное окно.
В комментарии «СЭ» глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал фейком информацию о переходе Мампасси.
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