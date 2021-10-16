На Украине высказались о возможном трансфере защитника «Шахтера» в «Спартак»

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал «СЭ» информацию о возможном трансфере защитника «Шахтера» Марка Мампасси.

«Ничего особенного в нем не вижу кроме фамилии. Но сказать, что в «Мариуполе» он выделялся повышенным уровнем игры, не могу. Обычно он играл правого центрального защитника, по юношам «Шахтера» не помню его. А в «Мариуполе» играют несколько парней, которые стали чемпионами мира в 2019 году. И за ними мы пытались смотреть, это Чех и Кащук. На этом фоне оборона не самая сильная черта «Мариуполя», в котором Мампасси давно играет. Сейчас этот игрок не под основу, далеко не первая команда», — сказал Франков в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также украинский журналист высказался о предполагаемой сумме трансфера Мампасси в «Спартак».

«Три миллиона евро за него — это что-то запредельное. Для меня переход Мампасси в «Спартак» это значит, что я ничего не понимаю в этом деле, и у Украины украли перспективного центрального защитника. Персонально за ним никогда не наблюдал, но иногда могу не видеть. Хочется доверять людям, что сидели селекционеры, высматривали парня. Но три миллиона евро... Даже не понимаю, кто мог предложить за него такую сумму», — добавил Франков.

Ранее, 16 октября, глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью «СЭ» назвал сообщение о переходе Мампасси в московский клуб фейком.