Семак рассказал об ожиданиях от матча с «Ахматом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об ожиданиях от матча 22-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

«Готовимся к «Ахмату». Все в рабочем режиме, никаких изменений по подготовке нет. Играть предстоит еще достаточно много, поэтому все мысли сейчас только об игре с «Ахматом».



Это одна из наиболее агрессивных команд лиги, они хорошо умеют прессинговать — по этому показателю это один из лидеров в нашем чемпионате. И не только поэтому — по многим характеристикам команда смотрится очень хорошо. Легких матчей никогда не бывает, ждем встречу с очень интересным и непростым соперником», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится в субботу, 13 марта, в Петербурге. Начало игры — в 16.30 мск.