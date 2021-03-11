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Семак рассказал об ожиданиях от матча с «Ахматом»

15:23
Сергей Семак. Фото Кристина Коровникова
Сергей Семак. Фото Кристина Коровникова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об ожиданиях от матча 22-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом».

«Готовимся к «Ахмату». Все в рабочем режиме, никаких изменений по подготовке нет. Играть предстоит еще достаточно много, поэтому все мысли сейчас только об игре с «Ахматом».

Это одна из наиболее агрессивных команд лиги, они хорошо умеют прессинговать — по этому показателю это один из лидеров в нашем чемпионате. И не только поэтому — по многим характеристикам команда смотрится очень хорошо. Легких матчей никогда не бывает, ждем встречу с очень интересным и непростым соперником», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Зенит» — «Ахмат» состоится в субботу, 13 марта, в Петербурге. Начало игры — в 16.30 мск.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-03-11-sergey-semak-akhmat-odna-iz-naibolee-agressivnykh-komand-ligi.htm

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