Орлов: «Зениту» надо брать Кварацхелию»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре полузащитника казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии. По его словам, «Зениту» стоит присмотреться к 20-летнему грузину.

«В составе казанского „Рубина“ я бы, конечно, выделил Хвичу Кварацхелию, — сказал Орлов в эфире „Эха Москвы в Петербурге“. — Хвича до этого играл в московском „Локомотиве“, но что-то там не сошлось, его отпустили. А где были селекционеры петербургского „Зенита“? Чего бы его не пригласить? Вот как они работают?».

По мнению комментатора, Кварацхелия согласился бы перейти в «Зенит».

«Хвича Кварацхелия и сейчас готов, но там уже цена вопроса. Но его надо брать. Таких футболистов надо набирать для Лиги чемпионов. Ну а как иначе?».

Напомним, «Рубин» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ победил «Зенит» со счетом 2:1.