Семак рассказал о перспективах Джорджевича

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед домашним матчем 4-го тура против "Краснодара" подчеркнул, что в питерской команде ни у кого нет гарантированного места в составе.

– Каковы перспективы Джорджевича?

– Если что-то состоится, будем принимать решение. Джорджевич – нападающий, может сыграть на нескольких позициях равноценно. Кто-то из игроков хочет играть, кто-то готов сражаться за место в составе. Гарантированного места в составе нет ни у кого. (Гоша Чернов)

Прошлый сезон 25-летний Джорджевич провел в аренде в "Арсенале", забив 9 голов в 27 матчах. В этом сезоне форвард провел за "Зенит" только 12 минут - в поединке за Суперкубок против "Локомотива" (2:3).

"СЭ" проведет трансляцию матча "Зенит" – "Краснодар". Встреча пройдет в субботу, 3 августа, начало – в 21.30.

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