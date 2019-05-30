Семак рассказал о контрактах Жиркова и Ивановича

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что ведется работа по подписанию нового контракта с защитником Юрием Жирковым. По его словам, защитник Бранислав Иванович продолжит выступать за питерцев.

– Сейчас ведется работа по продлению соглашения с Жирковым еще на год, - цитирует Семака "Фонтанка". - Юра еще в силах помочь команде, главное, чтоб у него не было рецидива травм.

У Ивановича автоматическая пролонгация: он должен был сыграть определенное количество матчей, и он их сыграл. Форму к концу сезона набрал невероятную. Для меня это был сюрприз. Это было видно и по тренировкам: вообще последние занятия прошли в таком режиме, что мне никогда бы в голову не пришло, что эта команда доигрывает сезон