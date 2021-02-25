Семак рассказал о готовности «Зенита» к возобновлению сезона РПЛ
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как команда готовится к возобновлению чемпионата России.
20 февраля петербургский клуб проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России и закончил выступление в турнире.
«Кубок — это всегда немного лотерея. Надеюсь, что к чемпионату мы будем готовы лучше, чем к первому матчу года. Это связано с отсутствием в игре с «Арсеналом» многих наших игроков. С нетерпением ждем возобновления чемпионата. В субботу посмотрим, в каком мы состоянии и насколько урок, полученный нами в кубковом матче послужит нам хорошую службу в чемпионате России», — цитирует Семака официальный сайт клуба.
27 февраля «Зенит» сыграет с «Ростовом» в матче 20-го тура чемпионата России. Начало — в 16.30 по московскому времени.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-02-25-sergey-semak-esli-pravilno-vypolnim-svoyu-rabotu-budem-nakhoditsya-tam-gde-zasluzhivaem.htm
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