Семак рассказал о готовности «Зенита» к возобновлению сезона РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как команда готовится к возобновлению чемпионата России.

20 февраля петербургский клуб проиграл тульскому «Арсеналу» (1:2) в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России и закончил выступление в турнире.

«Кубок — это всегда немного лотерея. Надеюсь, что к чемпионату мы будем готовы лучше, чем к первому матчу года. Это связано с отсутствием в игре с «Арсеналом» многих наших игроков. С нетерпением ждем возобновления чемпионата. В субботу посмотрим, в каком мы состоянии и насколько урок, полученный нами в кубковом матче послужит нам хорошую службу в чемпионате России», — цитирует Семака официальный сайт клуба.

27 февраля «Зенит» сыграет с «Ростовом» в матче 20-го тура чемпионата России. Начало — в 16.30 по московскому времени.