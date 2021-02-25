Пономарев считает проблематичным отсутствие Акинфеева и Дивеева в матче с «Локомотивом»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «СЭ» новость о том, что защитник Игорь Дивеев и вратарь Игорь Акинфеев пропустят матч 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

Ранее, 25 февраля, стало известно, что 34-летний Акинфеев изолирован от команды из-за признаков ОРВИ. Московский клуб вернул из аренды 24-летнего Помазуна, который в текущем сезоне играл за «Урал».

«Акинфеев и Дивеев — ключевые игроки обороны, поэтому могут быть проблемы в игровом плане. Все это чревато серьезными последствиями. Вынужденное возвращение Помазуна, ведь влиться сразу в коллектив, в котором играл и воспитывался, непросто. Нервная система есть у каждого человека, особенно у спортсмена. Он будет нервничать, а значит в игре будут определенные ошибки, от этого никуда не денешься. В этом плане игра с «Локомотивом» будет проблематичная», — сказал Пономарев «СЭ».

Также Пономарев отметил, что потери ЦСКА не делают «Локомотив» фаворитом матча.

«У нас есть игроки, которые могут заменить заболевших. Помазун неплохо стоит в воротах, хотя проблемы все равно будут и в центре защиты, и с вратарем, но мы их преодолеем. Ситуация будет средней тяжести, но считаю, что сыграем удачно», — добавил Пономарев.

Встреча между «Локомотивом» и ЦСКА пройдет в субботу, 27 февраля. Начало матча в 19.00 по московскому времени.

(Анастасия Пастернак)