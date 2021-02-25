Семак рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, чего ждет от матча 20-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Очень мало команд, которые смогли себе позволить приобретения, способные усилить игру. Что касается «Ростова», то совсем недавно оттуда ушел Еременко, который был очень важным игроком для команды с точки зрения опыта и профессионализма. У «Ростова» очень сбалансированная команда, которая играет очень агрессивно. Против таких команд приятно играть — они стараются контролировать мяч, стараются действовать быстро. Не зря «Ростов» находится в верхней части турнирной таблицы и каждый год борется за еврокубковую зону», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

27 февраля «Зенит» сыграет с «Ростовом» в матче 20-го тура чемпионата России. Начало — в 16.30 по московскому времени. После 19 туров РПЛ подопечные Семака занимают 1-е место в турнирной таблице.