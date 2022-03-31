Семак рассказал, как «Зенит» будет выстраивать оборону с учетом потерь защитников

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как команда будет играть с учетом потерь защитников.

— Как вы будете выстраивать оборону с учетом потерь защитников?

— Нам не привыкать к потерям. Проблемы были и в прошлом сезоне. Те игроки, которые есть, профессионально выполняют свою работу. По схеме у нас есть возможность выбирать. В любом случае будем отталкиваться от самочувствия игроков, от состояния Барриоса. Ему не позавидуешь с тем количеством перелетов, которые сваливаются на него. Но, думаю, он уже адаптировался.

3 апреля «Зенит» сыграет с «Сочи» в 23-м туре Тинькофф РПЛ. Начало — в 19.00 (мск).