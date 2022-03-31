Семак рассказал о ходе восстановления Крицюка, Ловрена и Одоевского

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе восстановления травмированных игроков команды.

— Как долго еще будут восстанавливаться Крицюк, Ловрен и Одоевский?

— По Одоевскому вопрос в том, насколько быстро его связка восстановится. Он тренируется с нами как полевой игрок. А к вратарским упражнениям он приступит немного позже. По Крицюку есть положительная динамика, он лучше выглядит, чем к моменту начала сборов. Надеемся, что и он в ближайшее время приступит к занятиям. По Ловрену было поступательное хорошее движение, потом чуть-чуть притормозилось восстановление. Ему нужно дополнительное обследование, чтобы понять его готовность.

После 22 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице.