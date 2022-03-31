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Сегодня, 11:35

Семак рассказал о ходе восстановления Крицюка, Ловрена и Одоевского

Семак рассказал о ходе восстановления травмированных игроков «Зенита»
Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе восстановления травмированных игроков команды.

— Как долго еще будут восстанавливаться Крицюк, Ловрен и Одоевский?

— По Одоевскому вопрос в том, насколько быстро его связка восстановится. Он тренируется с нами как полевой игрок. А к вратарским упражнениям он приступит немного позже. По Крицюку есть положительная динамика, он лучше выглядит, чем к моменту начала сборов. Надеемся, что и он в ближайшее время приступит к занятиям. По Ловрену было поступательное хорошее движение, потом чуть-чуть притормозилось восстановление. Ему нужно дополнительное обследование, чтобы понять его готовность.

После 22 туров Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 48 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Сергей Семак
Станислав Крицюк
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Даниил Одоевский
Деян Ловрен
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2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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 - : -
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Кр. Советов – Уфа
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 - : -
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 - : -
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 6
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Локомотив

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Краснодар

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И К Ж
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 12 1 3
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