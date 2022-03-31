Тимощук попал в аварию по дороге на тренировку «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию по дороге на тренировку команды, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, ДТП с участием Тимощука оценивается как легкое, в аварии никто серьезно не пострадал. Из-за инцидента специалист вынужден пропустить тренировку «Зенита».

С 2017 года Тимощук является ассистентом главного тренера «Зенита». С 2007-го по 2009-й и с 2013 по 2015 год он выступал за команду в качестве футболиста.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 48 очками в 22 матчах. Следующий матч команда проведет 3 апреля на выезде против «Сочи».