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Тимощук попал в аварию по дороге на тренировку «Зенита»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Анатолий Тимощук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук попал в автомобильную аварию по дороге на тренировку команды, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, ДТП с участием Тимощука оценивается как легкое, в аварии никто серьезно не пострадал. Из-за инцидента специалист вынужден пропустить тренировку «Зенита».

С 2017 года Тимощук является ассистентом главного тренера «Зенита». С 2007-го по 2009-й и с 2013 по 2015 год он выступал за команду в качестве футболиста.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 48 очками в 22 матчах. Следующий матч команда проведет 3 апреля на выезде против «Сочи».

Источник: https://www.championat.com/football/news-4651557-anatolij-timoschuk-popal-v-dtp-po-doroge-na-trenirovku-zenita.html
Анатолий Тимощук
Футбол
ФК Зенит
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 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
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 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
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 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

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Краснодар

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И К Ж
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 12 1 3
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 15 1 0
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