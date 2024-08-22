Семак прокомментировал возможный трансфер Соболева в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о ситуации вокруг возможного перехода нападающего «Спартака» Александра Соболева в клуб из Санкт-Петербурга.

«Я не тот человек, который может прояснить ситуацию. Это совершенно точно. У меня никаких новостей нет на этот счет», — сказал Семак на пресс-конференция.

В конце июня «СЭ» сообщал, что московский клуб готов отпустить нападающего, чей контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2026 года, за 11 миллионов евро.

В сезоне-2024/25 27-летний Соболев провел за «Спартак» всего 67 минут. Форвард вышел в стартовом составе на матч 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2), а позже был отстранен от тренировок с основной командой красно-белых. Сообщалось, что это связано с его желанием перейти в «Зенит»

В 6-м туре РПЛ «Зенит» 24 августа сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет 24 августа в Санкт-Петербурге. После пяти туров сине-бело-голубые с 13 очками лидируют в турнирной таблице чемпионата России.