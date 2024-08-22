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Сегодня, 11:13

Денис Давыдов поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Зенита»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов надеется на победу красно-белых в матче против «Зенита» в 6-м туре РПЛ.

«Есть ли у «Спартака» шанс увезти победу из Санкт-Петербурга? Как настоящий красно-белый болельщик, надеюсь, что три очка мы заберем. Но будет очень непросто, это всем понятно», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

«Спартак» на выезде сыграет против «Зенита» в субботу, 24 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Денис Давыдов (футбол)
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
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Максим Глушенков

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Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

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 4
Бителло

Бителло

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И К Ж
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