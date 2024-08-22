Денис Давыдов поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Зенита»

Бывший нападающий «Спартака» Денис Давыдов надеется на победу красно-белых в матче против «Зенита» в 6-м туре РПЛ.

«Есть ли у «Спартака» шанс увезти победу из Санкт-Петербурга? Как настоящий красно-белый болельщик, надеюсь, что три очка мы заберем. Но будет очень непросто, это всем понятно», — цитирует Давыдова «РБ Спорт».

«Спартак» на выезде сыграет против «Зенита» в субботу, 24 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.