Дуглас Сантос — о матче со «Спартаком»: «Это игра за шесть очков»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в 6-м туре РПЛ.

— Эта игра из разряда тех, которые болельщики ждут с нетерпением задолго до начала. С игроками происходит то же самое. Всю эту неделю мы очень качественно тренировались, настраивались, потому что понимаем, что на кону стоит очень много.

«Спартак» действительно показывает хороший результат и много забивает. Мне, как игроку обороны, важно, чтобы вся наша линия сыграла достойно, закрывала игроков соперника, чтобы максимально выключить ключевых и «Спартака». Это игра за шесть очков», — сказал Дуглас Сантос на пресс-конференции.

«Зенит» на своем поле примет «Спартак» в субботу, 24 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.