Семак — о Глушенкове: «У каждого свой сценарий празднования»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова Владислава Радимова о том, что его раздражает, что Максим Глушенков не празднует голы.
«Само слово «раздражение» не особо нравится. Мне самое важное, чтобы игрок выходил и приносил пользу команде. То, что делал Максим в последних матчах и до этого... В последних матчах он смотрится хорошо, играет и помогает команде так же, как и другие игроки. Важно, чтобы была команда на футбольном поле, и в последнем матче она была, мы это видели. Значит, нужно продолжать работать. По празднованию тех или иных забитых мячей... У каждого свой сценарий празднования. Я этому не уделяю абсолютно никакого значения. Все люди разные, по-разному отмечают. Для меня как для тренера важно, чтобы на поле была одна команда и каждый давал максимум того, что может. И то, сколько и как игроки работали в последнем матче, говорит о том, что все стараются и работают на команду и в атаке, и в обороне», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.
Глушенков: «Почему сдержан после гола в ворота «Краснодара»? Для меня это обычная команда»
В текущем сезоне Глушенков провел 10 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
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|0-0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -