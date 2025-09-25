Семак — о Глушенкове: «У каждого свой сценарий празднования»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слова Владислава Радимова о том, что его раздражает, что Максим Глушенков не празднует голы.

«Само слово «раздражение» не особо нравится. Мне самое важное, чтобы игрок выходил и приносил пользу команде. То, что делал Максим в последних матчах и до этого... В последних матчах он смотрится хорошо, играет и помогает команде так же, как и другие игроки. Важно, чтобы была команда на футбольном поле, и в последнем матче она была, мы это видели. Значит, нужно продолжать работать. По празднованию тех или иных забитых мячей... У каждого свой сценарий празднования. Я этому не уделяю абсолютно никакого значения. Все люди разные, по-разному отмечают. Для меня как для тренера важно, чтобы на поле была одна команда и каждый давал максимум того, что может. И то, сколько и как игроки работали в последнем матче, говорит о том, что все стараются и работают на команду и в атаке, и в обороне», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Глушенков: «Почему сдержан после гола в ворота «Краснодара»? Для меня это обычная команда»

В текущем сезоне Глушенков провел 10 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.