Глебов вернулся в общую группу ЦСКА после травмы
Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов возобновил тренировки в общей группе. Пресс-служба армейцев опубликовала видео с игроками на занятии на клубной базе, на которой присутствует и 19-летний Глебов.
Глебов получил травму в расположении сборной России. 4 сентября он вышел на замену в товарищеском матче с командой Иордании (0:0) на 62-й минуте. На игру с Катаром Глебов не полетел.
Затем ЦСКА сообщил, что полузащитник получил повреждение мышц бедра и пропустит три-четыре недели.
В сезоне-2025/26 Глебов в 11 матчах во всех турнирах забил 4 гола.
Источник: ФК ЦСКА
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|22
|
3
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|6
|4
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|
4
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|7
|0
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|
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|10
|6
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|2
|17-8
|20
|
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|11
|4
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|
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|
12
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|11
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|5
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|
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|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
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|1
|2
|7
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
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|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|8
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Александр Соболев
Зенит
|8
|
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Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
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|1
|1
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