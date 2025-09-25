Глебов вернулся в общую группу ЦСКА после травмы

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов возобновил тренировки в общей группе. Пресс-служба армейцев опубликовала видео с игроками на занятии на клубной базе, на которой присутствует и 19-летний Глебов.

Глебов получил травму в расположении сборной России. 4 сентября он вышел на замену в товарищеском матче с командой Иордании (0:0) на 62-й минуте. На игру с Катаром Глебов не полетел.

Затем ЦСКА сообщил, что полузащитник получил повреждение мышц бедра и пропустит три-четыре недели.

В сезоне-2025/26 Глебов в 11 матчах во всех турнирах забил 4 гола.