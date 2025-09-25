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25 сентября 2025, 13:28

Семак: «Разговоры о возвращении Кузяева в «Зенит» были, но дальше разговоров дело не шло»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход экс-игрока петербуржцев Далера Кузяева в «Рубин».

«Что касается Далера, буквально недавно появилась информация, что он все-таки возвращается в Россию. Разговоры (о переходе в «Зенит». — Прим. «СЭ») были, но дальше разговоров дело не шло. Сейчас он уже подписал контракт на год, с чем его поздравляю. Я думаю, что Далер очень многое сделал для нашей команды, и надеюсь, что он дальше будет приносить пользу «Рубину», а возможно, и к нам еще попадет по истечении контракта с «Рубином». Посмотрим», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

Далер Кузяев.Кузяев перешел в «Рубин». Его возвращение в РПЛ — приговор нынешнему поколению футболистов

24 сентября «Рубин» объявил о переходе Кузяева. Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2025/26.

С 2017 по 2023 год Кузяев выступал за «Зенит», после чего перешел в «Гавр». Его контракт с французским клубом завершился в конце июня. В сезоне-2024/25 россиянин принял участие в 13 матчах «Гавра» во всех турнирах, отметившись 1 голом.

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Далер Кузяев
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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