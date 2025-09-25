Семак: «Разговоры о возвращении Кузяева в «Зенит» были, но дальше разговоров дело не шло»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход экс-игрока петербуржцев Далера Кузяева в «Рубин».
«Что касается Далера, буквально недавно появилась информация, что он все-таки возвращается в Россию. Разговоры (о переходе в «Зенит». — Прим. «СЭ») были, но дальше разговоров дело не шло. Сейчас он уже подписал контракт на год, с чем его поздравляю. Я думаю, что Далер очень многое сделал для нашей команды, и надеюсь, что он дальше будет приносить пользу «Рубину», а возможно, и к нам еще попадет по истечении контракта с «Рубином». Посмотрим», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.
24 сентября «Рубин» объявил о переходе Кузяева. Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2025/26.
С 2017 по 2023 год Кузяев выступал за «Зенит», после чего перешел в «Гавр». Его контракт с французским клубом завершился в конце июня. В сезоне-2024/25 россиянин принял участие в 13 матчах «Гавра» во всех турнирах, отметившись 1 голом.
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5
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6
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7
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9
|Ахмат
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10
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
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|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
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|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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