Семак: «Разговоры о возвращении Кузяева в «Зенит» были, но дальше разговоров дело не шло»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход экс-игрока петербуржцев Далера Кузяева в «Рубин».

«Что касается Далера, буквально недавно появилась информация, что он все-таки возвращается в Россию. Разговоры (о переходе в «Зенит». — Прим. «СЭ») были, но дальше разговоров дело не шло. Сейчас он уже подписал контракт на год, с чем его поздравляю. Я думаю, что Далер очень многое сделал для нашей команды, и надеюсь, что он дальше будет приносить пользу «Рубину», а возможно, и к нам еще попадет по истечении контракта с «Рубином». Посмотрим», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.

24 сентября «Рубин» объявил о переходе Кузяева. Соглашение с 32-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2025/26.

С 2017 по 2023 год Кузяев выступал за «Зенит», после чего перешел в «Гавр». Его контракт с французским клубом завершился в конце июня. В сезоне-2024/25 россиянин принял участие в 13 матчах «Гавра» во всех турнирах, отметившись 1 голом.