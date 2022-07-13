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Сегодня, 15:58

«Фенербахче» интересуется нападающим «Спартака» Николсоном

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти в «Фенербахче», сообщает Cubuklu Sports.

По данным источника, турецкий клуб проявляет интерес к 25-летнему ямайцу. Детали возможного трансфера не уточняются.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету форварда 8 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Николсона в 7,5 миллиона евро.

Источник: https://twitter.com/SportsCubuklu/status/1546963922028314624
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Фенербахче
Шамар Николсон
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