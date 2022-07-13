«Фенербахче» интересуется нападающим «Спартака» Николсоном
Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти в «Фенербахче», сообщает Cubuklu Sports.
По данным источника, турецкий клуб проявляет интерес к 25-летнему ямайцу. Детали возможного трансфера не уточняются.
Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету форварда 8 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за московскую команду во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Николсона в 7,5 миллиона евро.
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|Динамо
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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