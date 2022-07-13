«Фенербахче» интересуется нападающим «Спартака» Николсоном

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон может перейти в «Фенербахче», сообщает Cubuklu Sports.

По данным источника, турецкий клуб проявляет интерес к 25-летнему ямайцу. Детали возможного трансфера не уточняются.

Николсон перешел в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа» в январе 2022 года. На счету форварда 8 голов и 2 результативных передачи в 15 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Николсона в 7,5 миллиона евро.