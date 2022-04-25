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Тихий: «Уверен, что «Химки» останутся в РПЛ»

Тихий считает, что подмосковному клубу по силам победить в оставшихся матчах чемпионата
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Защитник и капитан «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о задачах команды в концовке чемпионата.

— И Роман Игоревич Терюшков, и Владимир Габулов говорят о том, что именно из-за нововведений Юрана команда так заиграла.

— Я могу лишь подтвердить слова Романа Игоревича и Владимира Борисовича, — цитирует Тихого Sport24. — При любой смене главного тренера появляются нововведения. Но, как вы видите, глядя на результаты, нововведения, которые внес Сергей Николаевич, это то, что нужно было «Химкам».

— Четыре матча до конца чемпионата. Три из них у «Химок» с «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком». Какое чувство — вылетите или останетесь?

— Я уверен, что «Химки» останутся в РПЛ. А какие нас ждут соперники в последних четырех матчах — без разницы. Мы на все матчи будет выходить с настроением взять три очка.

— Многие называют следующую игру с «Уфой» самой важной из этих четырех.

— Я тоже слышал об этом. Мое мнение другое — важны все четыре матча. Нельзя выделить какой-то один. После матча с «Уфой» чемпионат не заканчивается, мы не уходим в отпуск. У нас еще целых три игры.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ «Химки» идут на 13-м месте в турнирной таблице, имея 28 очков в 26 матчах. Столько же у «Нижнего Новгорода», идущего на 12 строчке.

В следующем матче подмосковный клуб сыграет с «Уфой» 1 мая.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-04-25-kapitan-khimok-tikhiy-uveren-chto-my-ostanemsya-v-rpl
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 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар

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