Тихий: «Уверен, что «Химки» останутся в РПЛ»

Тихий считает, что подмосковному клубу по силам победить в оставшихся матчах чемпионата

Защитник и капитан «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о задачах команды в концовке чемпионата.

— И Роман Игоревич Терюшков, и Владимир Габулов говорят о том, что именно из-за нововведений Юрана команда так заиграла.

— Я могу лишь подтвердить слова Романа Игоревича и Владимира Борисовича, — цитирует Тихого Sport24. — При любой смене главного тренера появляются нововведения. Но, как вы видите, глядя на результаты, нововведения, которые внес Сергей Николаевич, это то, что нужно было «Химкам».

— Четыре матча до конца чемпионата. Три из них у «Химок» с «Зенитом», «Ростовом» и «Спартаком». Какое чувство — вылетите или останетесь?

— Я уверен, что «Химки» останутся в РПЛ. А какие нас ждут соперники в последних четырех матчах — без разницы. Мы на все матчи будет выходить с настроением взять три очка.

— Многие называют следующую игру с «Уфой» самой важной из этих четырех.

— Я тоже слышал об этом. Мое мнение другое — важны все четыре матча. Нельзя выделить какой-то один. После матча с «Уфой» чемпионат не заканчивается, мы не уходим в отпуск. У нас еще целых три игры.

В текущем сезоне Тинькофф РПЛ «Химки» идут на 13-м месте в турнирной таблице, имея 28 очков в 26 матчах. Столько же у «Нижнего Новгорода», идущего на 12 строчке.

В следующем матче подмосковный клуб сыграет с «Уфой» 1 мая.